Die Beos AG hat im Gewerbepark „In de Tarpen“ in Norderstedt langfristig weitere 2.500 m² an den Bestandsmieter Nordex Energy SE & Co. KG vermietet. Der Hersteller von Windkraftanlagen will die zusätzlichen Flächen für Schulungszwecke nutzen. In einer 1.500 m² großen Halle wird die hauseigene Akademie nach einem individuellen Ausbau…

Quelle: Beos AG



