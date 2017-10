NordEstate mit neuem Wohnimmobilien-Spezialfonds

Nachdem der in Frankfurt ansässige Bestandsentwickler von Wohnimmobilien, NordEstate, im Frühjahr 2017 seine erste Fondslösung für institutionelle Investoren geschlossen hat, wird das Unternehmen in Kürze einen Spezialfonds nach luxemburgischen Recht auf den Markt bringen. Das Zielvolumen des Fonds liegt bei rund 400 Mio. Euro, wovon sich der Fremdkapitalanteil auf rund 50% beläuft. „Mit dem erfolgreichen Abschluss dieser Beteiligung konnten wir gleichzeitig den Grundstein für die Gründung eines neuen Spezialfonds legen“, so Carsten Jensen, CEO von NordEstate. „Auch der neue Fonds wird in gut erhaltene und bezahlbare Wohnimmobilien mit langfristig hohem Renditepotenzial investieren“, so Jensen weiter.

NordEstate setzt dabei auf Immobilien in westdeutschen Ballungszentren mit positiver Entwicklungsprognose. Durch gezielte Wertsteigerungsmaßnahmen in den einzelnen Objekten stieg die Auslastung laut des Unternehmens auf zuletzt über 99 %. Unterm Strich erzielten die Investoren, bei denen es sich überwiegend um berufsständische, deutsche Versorgungswerke handelt, im Zeitraum von 2011 bis zum 30.6.2017 eine Rendite von 8,6 % IRR p.a.