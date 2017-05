Norderstedt: 40.000 Quadratmeter im Fredrikspark an Delta-Hamburg verkauft

Norderstedt ist eine klassische Sattelitenstadt von Hamburg. Perfekt angebunden, nur 20 Kilometer entfernt - und im Gegensatz zur Elb-Metropole noch mit Platz ausgestattet. Den die städtische Entwicklungsgesellschaft Egno sehr gerne, aber auch sehr zielgerichtet vergibt. Für ein Gewerbeareal im seit 2009 entwickelten Frederikspark konnte sich nun der Lebensmittelgroßhändler Delta-Hamburg den Zuschlag sichern: Der Hotel-, Gastronomie- und Catering-Lieferant hat ein 40.000 Quadratmeter großes Grundstück im Norden des Parks erworben, auf dem ein neues Logistik- und Verarbeitungszentrum gebaut werden soll.

Eine 8.750 Quadratmeter große Halle plus 850 Quadratmeter Bürofläche wird der Bauunternehmer Goldbeck dort aus dem Boden stampfen. Für einen wenig konkreten, aber einzig mitgeteilten und häufig bemühten „zweistelligen Millionenbetrag“. Die Stadt freut sich über den Zuzug des Unternehmens, das bis dato in Hamburg-Altona ansässig war, und nun 250 Arbeitsplätze mitbringt. Der Bauantrag soll zügist bearbeitet werden - und eine Erweiterungsfläche von 10.000 Quadratmetern in südlicher Ausdehnung ist gleich mit verhandelt worden.



Der Frederikspark ist nach Darstellung seiner Erfinder weder Stadtquartier noch Stadtteil, sondern ein „modernes Dorf“ auf 124 Hektar, bei dem „alles um die Ecke“ liegt. Konzipiert für Wohnen und Arbeiten, Freizeit und Einkaufen, Groß- und Kleingewerbe, Selbstständige und Handwerker. Über die A7 großräumig, über den ÖPNV naheliegend erschlossen.