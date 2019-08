Nordcapital trennt sich von Amsterdamer Baker McKenzie Gebäude

Der in Hamburg ansässige Asset Manager Nordcapital hat aus dem Fonds Niederlande 7 das etwa 11.000 m² umfassende Baker McKenzie Bürogebäude an den italienischen Cicerone Fonds verkauft, der von Fabrica SGR verwaltet wird und vom Investmentunternehmen CBRE Global Investors beraten wurde. Hauptmieter der vollständig vermieteten Immobilie ist die internationale Rechtsanwaltskanzlei Baker McKenzie. Der Verkaufsprozess wurde von NEW NRG durchgeführt.

„Die Nachfrage nach holländischen Büroflächen in attraktiven Lagen ist in den letzten Jahren enorm gestiegen. Diese Entwicklung haben wir aktiv genutzt, um dieses Prestigeobjekt in bester Lage Amsterdams in einem strukturierten Verkaufsprozess für einen hervorragenden Preis zu veräußern“, freut sich Florian Wagner, Geschäftsführer Nordcapital Asset Management GmbH & Cie. KG.



Die überwiegend privaten Fondsinvestoren des Nordcapital Fonds Niederlande 7 profitieren durch den Verkauf von einer Sonderausschüttung in Höhe ihrer ursprünglichen Einlage. Das ikonische Gebäude in der Claude Debussylaan 54 ist Bestandteil des im Jahr 2005 emittierten Nordcapital Immobilienfonds und wurde damals für rund 54 Mio. Euro erworben. Zwei weitere Bürogebäude in Capelle a/d Ijssel und Apeldoorn verbleiben im Fonds. Bis Ende 2018 konnte der Fonds 65 Prozent an die Anleger ausschütten.