Nord Project hisst Richtkrone über Studiwohnheim

Für die 231 neuen Studentenapartments im Technologiepark am Paderborner Südring startet am vergangenen Donnerstag mit dem Richtfest die letzte Bauphase. Die vier versetzt angeordneten Neubauten des Smartments Student sind ein Gemeinschaftsprojekt der Moses Mendelssohn Stiftung, der FDS gemeinnützige Stiftung, des Immobilienentwicklers Nord Project und des zuständigen, in der Region ansässigen Generalunternehmers Wegener Massivhaus.

.

„In ziemlich genau einem Jahr, zum Wintersemester 2021 werden die jungen Leute hier einziehen“, sagt Gerrit M. Ernst, Geschäftsführer des Immobilienunternehmens Nord Project GBI, das die Immobilie konzipiert hat. Trotz Corona-Krise ist der Baufortschritt im Zeitplan. „Dazu trägt zu einem erheblichen Teil der effiziente Wegener-LEAN-Produktionsprozess bei, der sich gerade in Corona-Zeiten jetzt bezahlt macht“, betont Entwickler Ernst. Dabei werden anders als bei herkömmlichen Planungen die einzelnen Schritte des Bauablaufs gemeinsam mit allen am Bau Beteiligten tag-genau vom Eröffnungs-Datum bis zum Baubeginn rückwärts geplant. „So ist auch ein Projekt dieser Größenordnung trotz der erschwerten Bedingungen schlüsselfertig pünktlich zu errichten,“ sagt Jürgen Wegener, Geschäftsführer bei Wegener Massivhaus.



Aufgrund der Corona-Pandemie steigt der Bedarf an Unterkünften für Studierende vielerorts sogar weiter. Weil Praktika ausfallen, Ausbildungen verschoben und Auslands-Aufenthalte abgesagt werden, entscheiden sich noch mehr junge Menschen für ein Studium. Das wird in den nächsten Jahren den Bedarf an passenden Unterkünften zusätzlich steigern. Und auch wenn viele Vorlesungen im Internet angeboten werden, wollen die jungen Leute auf die eigene Studentenbude nicht verzichten. Ernst: „Das wissen wir auch aus den Erfahrungen in unseren anderen Wohnheimen seit März. Die Studierenden sind trotz überwiegend virtueller Vorlesungen direkt nach Ende des Lockdowns in ihre Apartments zurückgekehrt." Zudem ist für Arbeits- und Lerngruppen sowie Termine mit dem Lehrstuhl weiterhin eine Vor-Ort-Präsenz wichtig.



Noch mehr als in der Vergangenheit sind dabei jetzt günstige Wohnungen gefragt. „Besonders wenn wie in Paderborn unterdurchschnittlich wenige Wohnungen zur Verfügung stehen, ist ein solch günstiges Angebot wichtig“, erläutert Projektentwickler Ernst. Im Paderborner Smartments Student zahlen Studierende ab dem Wintersemester 2021 rund 360 Euro inklusive aller Nebenkosten. Und das in sehr guter Lage: Viele Universitätseinrichtungen sind in unmittelbarer Nähe oder per hervorragender Verkehrs-Anbindung vom Südring aus schnell zu erreichen.



„Die Apartments in Paderborn sind ca. 20 m² groß, hochwertig möbliert, mit Bad, Küchenzeile und Highspeed-Internet“, erläutert Lea Oberbremer, Projektleiterin bei der Nord Project: „In 12 Einheiten nutzen jeweils zwei junge Leute eine Küche gemeinsam, haben aber dennoch ein abschließbares Apartment.“ Zur besonderen Konzeption des Smartments am Südring gehören eine großzügige Terrasse im Erdgeschoss sowie eine Dachterrasse mit Blick auf den Campus. Das fördert die Kommunikation. Um für die Studierenden eine gute Lernatmosphäre zu schaffen, gibt es zudem einen großen Gemeinschaftsraum sowie Lernräume in den Obergeschossen.



Möglich ist die günstige Vollinklusiv-Miete von 360 Euro aufgrund des Förderdarlehens des Landes Nordrhein-Westfalen, das über 20 Jahre die Vorteile garantiert. Projektentwickler Ernst: „Mit einer solchen Förderung wie in NRW können wir effizient günstigen Wohnraum schaffen.“ Bürgermeister Michael Dreier begrüßt die Initiative zur Errichtung der Studierendenwohnungen: „Die Nachfrage nach Wohnungen gerade für Studierende ist nach wie vor hoch. Das neue Wohnheim am Südring wird in Zukunft einen wichtigen Beitrag leisten, den Paderborner Wohnungsmarkt für diese Zielgruppe zu entlasten.“