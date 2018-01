Nord/LB bläst Verkauf der Deutsche Hypo ab

Die Spekulationen darüber, wie es der Nord/LB gelingen kann, die eigene Kapitaldecke aufzupolstern, reißen nicht ab – obwohl nunmehr feststeht, dass die profitable Immobilienbanktochter Deutsche Hypo nicht veräußert wird. Vorstand und Träger der Landesbank haben sich darauf geeignet, den Mitte letzten Jahres erwogenen Verkauf des Immobilienfinanzierers nicht weiter zu verfolgen [Nord/LB erwägt Verkauf der Deutschen Hypothekenbank], weil dessen langfristige Ertragspotentiale schwerer wiegen als ein einmaliger Verkaufserlös. Aktuell steht indes offenbar die Veräußerung der Vermögensverwaltungstochter Nord/LB Asset Management (Nord/LB AM) auf dem Prüfstand. Eine offizielle Bestätigung gibt es dazu aber noch nicht.

.

„Wirtschaftswoche“ und „Börsen-Zeitung“ berichten übereinstimmend, dass die Hamburger Privatbank M. M. Warburg nachhaltiges Interesse angemeldet habe und auch von der Nord/LB als Käufer favorisiert werde. Die Hanseaten hatten erst jüngst ihr luxemburgisches Asset-Management- und Servicegeschäft an den Fondanbieter Apex veräußert und proklamiert, ein verstärkten Fokus auf den Ausbau des deutschen Asset-Managements legen wollen. Übernahmen explizit eingeschlossen. Die Nord/LB war im Zuge der Schiffskrise tief in die roten Zahlen gerutscht und hatte Mitte letzten Jahres erklärt, den 2016er-Rekordverlust von zwei Milliarden Euro aus eigener Kraft, also ohne zusätzliches Kapital der Eigentümer, stemmen zu wollen. In Hannover wurde eine strenge Kostendiät ausgegeben – und eben der Verkauf von Töchter(n) auf die Agenda gesetzt worden.