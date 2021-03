Nord/LB präsentiert neuen Chef für die Deutschen Hypo

Mit der Integration des Tochterunternehmens läuft, just tauscht die Nord/LB die Spitze beim Immobilienfinanzierer aus. Die beiden Vorstände Andreas Rehfus und Christian Veit werden gegen den bisherige Nord/LB-Asienchef Frank Schrader ausgetauscht.

Frank Schrader, bislang verantwortlich für das Asiengeschäft der Nord/LB, wird neuer Leiter des Immobilienkundengeschäfts der Bank. Er übernimmt damit auch die Verantwortung für die Marktbereiche der Deutschen Hypo, die vollständig in die Konzernmutter Nord/LB integriert wird.



Schrader (44) begann seine berufliche Laufbahn 1996 mit der Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Nord/LB in Braunschweig. Danach folgten Stationen in den Bereichen Privatkunden und Structured Finance. 2012 übernahm der Diplom-Kaufmann (FH) eine Abteilungsleitung im Treasury. Seit 2018 leitet er als CEO Asia Pacific sehr erfolgreich die Niederlassung Singapur der Bank. Schrader wird seine neue Position mit Vollzug der Fusion, voraussichtlich zum 1. Juli 2021, antreten.



"Wir sind überzeugt davon, dass er der richtige Manager ist, die Integration der Deutschen Hypo in die Nord/LB zu vollenden und gleichzeitig den Wünschen unserer Kunden gerecht zu werden“, so Nord/LB-Chef Thomas Bürkle. Die beiden bisherigen Vorstände gehen trotz langjähriger Zugehörigkeit zum Konzern nach der Verschmelzung neue Wege. „Wir bedauern sehr, dass Andreas Rehfus und Christian Veit uns verlassen“, sagte Bürkle. „Beide verfügen über ausgezeichnete Manager-Qualitäten und haben über viele Jahre hinweg Vorstandspositionen im Nord/LB Konzern besetzt. Wir hätten uns gewünscht, die sowohl fachlich als auch menschlich stets sehr gute Zusammenarbeit mit ihnen fortsetzen zu können. Beide haben sich anders entschieden.“