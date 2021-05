Norbert Rupp übernimmt die Leitung von TÜV Süd Advimo

Norbert Rupp

©

Norbert Rupp übernimmt zum 1. Juni 2021 die Leitung der TÜV Süd Advimo GmbH. Gemeinsam mit Robert Oettl und Matthias Mosig gründete Rupp im Jahr 2002 die CG Munich GmbH und im Jahr 2009 die CG Munich Asset & Property Management GmbH und legte damit den Grundstein für die heutige TÜV Süd Advimo GmbH.

.

Nach der Übernahme von CG Munich durch TÜV Süd im Jahr 2014 und der erfolgreichen Integration in den Konzern wechselte Rupp in die Division Real Estate & Infrastructure von TÜV Süd. Dort verantwortete der 51-jährige Bauingenieur den internationalen Auf- und Ausbau der Business Unit Building Advisory Services und entsprechende M&A-Aktivitäten. Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt seiner Tätigkeit war der Aufbau von neuen digitalen Services für die Immobilienbranche. Dazu zählen die BIM Advisory Services, der Einsatz von Model Checkern und Gebäudesimulation sowie das Betreiberpflichtenmanagement/Compliance as a Service.



Währenddessen entwickelte Oettl als Geschäftsführer das Leistungsspektrum von CG Munich kontinuierlich weiter – durch Zukäufe in den Bereichen Planen, Bauen und Betreiben und die Entwicklung neuer digitaler Geschäftsmodelle. Ein wichtiges Signal für die breitere, zukunftsgerichtete Aufstellung war die Umfirmierung zur TÜV Süd Advimo GmbH im Jahr 2016. Heute bietet das Unternehmen ein umfassendes Leistungsspektrum, das den gesamten Lebenszyklus von Immobilien umfasst. Dazu gehören Technical Advisory Services, Smart Building & Sustainability Consulting, Real Estate Management Consulting, Asset & Property Management Services, Liftmanagement sowie BIM Strategy, BIM Consulting und BIM Management.



Rupp wird die Entwicklung von TÜV Süd Advimo zum Lebenszykluspartner für professionelle Investoren, Bestandshalter, Nutzer und Betreiber von Immobilien weiter vorantreiben. Vielversprechende Potenziale sieht der neue Geschäftsführer vor allem beim Building Information Modeling (BIM), beim Liftmanagement, beim Lifecycle Management und bei der Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen und ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) im Immobilienbereich.



Oettl verlässt das Unternehmen, um sich in Zukunft auf seine Tätigkeiten als Business Angel und Investor für immobiliennahe Start-ups, als Beirat von Immobilienunternehmen und als Senior Advisor im Umfeld von Immobiliendienstleistungen zu fokussieren.