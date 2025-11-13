Cookie Fehler:

Getroffene Vereinbarung

Noratis-Vorstand vereinbart Standstill

Der Vorstand der Noratis AG hat wie angekündigt heute mit dem gemeinsamen Vertreter eine dreimonatige Stillhaltevereinbarung bezüglich der Zinszahlung für die 5,5 %-Unternehmensanleihe abgeschlossen, ein sog. Standstill.

[…]