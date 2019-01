Die Noratis AG hat ein Wohnungsportfolio in Trier und in Zweibrücken (Rheinland-Pfalz) verkauft. Veräußert wurden insgesamt 106 in den 1920er bzw. 1950er Jahren erbaute Wohnungen mit einer Mietfläche von rund 9.300 m². Die Haltedauer betrug im Durchschnitt rund 2,5 Jahre. Bis zur Übergabe an d

[…]