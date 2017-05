Noratis möchte als AG durchstarten

Verbesserte Kontakte zu potenten, externen Anlegern hat André Späth, Geschäftsführer der Noratis GmbH, als eine wesentliche Triebfeder weiteren Wachstums ausgemacht. Das Wohnungsunternehmen will daher ab voraussichtlich Mitte des Jahres als Aktiengesellschaft agieren. Ob, wann und wie diesem Schritt ein Gang an die Börse folgt, steht noch zur Disposition.

Immerhin geben die Bilanzen der Eschborner die Überlegung her: Die Bestandsentwickler konnten im 1. Quartal einen Umsatz von 29,8 Millionen Euro generieren - was rund zwei Dritteln der Gesamtumsatzerlöse des letzten Jahres entspricht. Die Zahlen rekrutieren sich zu 96 Prozent aus der Veräußerung von Immobilen. Der zweite Blockverkauf aus dem Portfolio in Dormagen mit 309 Wohneinhei...

