Noratis kauft weiteres Wohnungspaket in Schleswig-Holstein

Die Noratis AG baut ihr Immobilienportfolio im Norden mit dem Kauf von 148 Wohnungen in der Metropolregion Hamburg weiter aus. Der Bestandshalter ist bereits in Norddeutschland an den Standorten Ratzeburg, Emden, Cuxhaven und Aurich tätig, wodurch sich durch den Zukauf Synergien in der Verwaltung ergeben.

.

„Schleswig-Holstein bietet für uns weiterhin lukrative Investitionsmöglichkeiten. Das Einzugsgebiet von Hamburg ist ein attraktiver Standort mit positiver Wirtschaftsdynamik und vor allem Potenzialen, die wir zu heben wissen. Weitere Zukäufe in dieser Region sind geplant“, so Leopold Stolberg, Leiter Investment der Noratis AG, der erst zu Beginn des Monats einen erfolgreichen Ankauf in Aurich bekannt gab [wir berichteten].



Verkäufer des Wohnungspakets war die FFIRE Investment Nord GmbH & Co. KG. Das Portfolio umfasst insgesamt 148 Wohneinheiten mit einer Gesamtwohnfläche von rd. 9.500 m² und liegt an drei verschiedenen Standorten in der Metropolregion. Die Transaktion wurde von JLL Hamburg begleitet.



Der Bestandshalter plant, den vorhandenen Leerstand sukzessive mit der bewährten Strategie von zielgerichteten Investitionen, die den Wohnwert der Mieter weiter verbessern und trotzdem bezahlbaren Wohnraum erhalten, abzubauen. Dadurch sollen sich auch hier, ebenso wie an anderen Standorten der Noratis, Mieteinnahmen und Mieterzufriedenheit gleichermaßen weiter positiv entwickeln.



Die Bestandsobjekte weisen die für die Noratis typischen Baujahre von 1965 bis 1970 auf und verfügen über eine solide und gepflegte Bausubstanz. Sie befinden sich in fußläufiger Entfernung zum öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), zu Schulen, Kindergärten und Geschäften des täglichen Bedarfs.