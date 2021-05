Das NRW-Portfolio des Bestandshalters wächst auf über 1.000 Wohneinheiten an zehn Standorten an. Bei der zweiten Akquisition in diesem Jahr in Deutschlands größtem Bundesland handelt es sich um eine Wohnanlage mit 150 Wohnungen in Gelsenkirchen. Zum Jahresauftakt kaufte der Bestandshalter bereits 242 Einheiten in Münster von Catella . …

