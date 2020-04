Noratis kauft erneut in der Region Leipzig

Die Noratis AG hat in Leipzig und Halle (Saale) zwei Mehrfamilienhäuser und ein Wohn- und Geschäftshaus mit zusammen 50 Wohneinheiten sowie einer Gewerbeeinheit erworben. Mit dem Ankauf in Leipzig im vergangenen Jahr [wir berichteten] wächst der Bestand in den beiden Städten damit auf über 110 Einheiten an. Laut Flaminia zu Salm-Salm, Leiterin Transaction Management, überzeugen beide Städte durch ihre gute wirtschaftliche Entwicklung und bieten weitere Ankaufsperspektiven.

Die Gebäude wurden allesamt um 1900 erbaut und vor rund 20 Jahren umfassend saniert. Dennoch verfügen sie über kaufmännisches und technisches Entwicklungspotenzial, etwa bei der Haustechnik und den Allgemeinflächen. Die Gesamtmietfläche beträgt rd. 2.800 m². Der Leerstand beläuft sich auf 5 %.



Die beiden Mehrfamilienhäuser in Leipzig mit insgesamt 32 Wohneinheiten profitieren von ihrer attraktiven Lage nördlich der Innenstadt mit guter Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Das Wohn- und Geschäftshaus in Halle (Saale) verfügt über 18 Wohneinheiten und 1 Gewerbeeinheit und liegt in der südlichen Innenstadt. Durch die zentrale Lage sind der Hauptbahnhof und die Innenstadt fußläufig zu erreichen.