Noratis erwirbt weitere 365 Wohnungen

Die Noratis AG baut ihr Immobilienportfolio durch den Zukauf von insgesamt 365 Wohnungen weiter aus und kann damit weitere Mittel aus der jüngsten Kapitalerhöhung investieren. Die Objekte befinden sich in Celle, Königslutter und Trier. Die Gesamtmietfläche beläuft sich auf rd. 26.000 m². Über den jeweiligen Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Noratis plant den bestehenden Leerstand von rund 10 Prozent durch ihr wertschaffendes Asset Management zeitnah abzubauen.

Die Immobilien in Celle und Königslutter wurden in den 1960er Jahren gebaut. Insgesamt entfallen 345 Wohnungen auf diese beiden Standorte, wobei sich der überwiegende Teil in Celle befindet. Darüber hinaus stehen den Mietern 126 Stellplätze zur Verfügung. Das Objekt in Trier mit 20 Wohneinheiten stammt aus den Jahren 1958/1959 und ergänzt den bereits vorhandenen Wohnungsbestand der Gesellschaft an diesem Standort.