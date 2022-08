Noratis erwirbt Immobilien in Essen und Remscheid

Die Noratis AG baut ihr bereits vorhandenes Portfolio in Nordrhein-Westfalen weiter aus. Das Unternehmen hat 48 Einheiten mit einer Gesamtmietfläche von mehr als 3.400 m² in Essen und Remscheid (Metropolregion Rhein-Ruhr) erworben. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Der Nutzen-und Lastenübergang hat bereits stattgefunden.

.

Essen gehört zu den Städten Deutschlands mit dem stärksten Wirtschaftswachstum. Auch Remscheid zeichnet sich durch eine starke Industrie aus. Die Liegenschaften sind zentral gelegen und wurden zwischen 1965 und 2001 erbaut. Nahversorgungsmöglichkeiten, Ärzte, Schulen und Kindergärten befinden sich in unmittelbarer Nähe und sind fußläufig erreichbar.



„Der Ankauf in der Metropolregion Rhein-Ruhr stellt nicht nur eine hervorragende Ergänzung zum bisherigen Immobilienbestand der Noratis AG in Nordrhein-Westfalen dar, sondern zeigt darüber hinaus, dass wir auch in diesen Zeiten noch attraktive Investments finden und auch weiter ankaufen können“, betont Leopold Stolberg, Leiter Investment der Noratis AG. „Die Metropolregion Rhein-Ruhr ist prosperierend und wir sind überzeugt von der Attraktivität dieser Standorte, wir planen daher eine nachhaltige Steigerung der Wohnqualität bei den erworbenen Objekten“. Neben Modernisierungen überprüft die Noratis AG auch die Umsetzung energetischer Maßnahmen bei den neu erworbenen Liegenschaften.