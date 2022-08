Noratis erweitert sein NRW-Portfolio

Noratis baut ihr Bestandsportfolio in NRW mit dem Ankauf von 76 Einheiten in Kamp-Lintfort weiter aus. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Der Nutzen- und Lastenübergang hat bereits stattgefunden.

.

Die Liegenschaften mit einer Gesamtmietfläche von mehr als 5.000 m² befinden sich in ruhiger Wohnlage und sind mit ihren Wohnungsgrößen von 35 bis 76 m² für Studenten ebenso attraktiv wie für junge Familien.



„Mit diesem Ankauf zeigen wir, dass es auch bei der aktuellen Wirtschaftslage weiter attraktive Investments gibt. Nachdem Noratis zuvor bereits rund 50 Wohneinheiten in Essen und Remscheid erworben hat [wir berichteten], ist dies der zweite Ankauf in diesem Jahr in Nordrhein-Westfalen. Noratis bleibt auf Einkaufstour und nutzt die sich im Markt bietenden Investmentchancen“, erklärt Leopold Stolberg, Leiter Investment der Noratis AG. „Der Voreigentümer hat die Liegenschaft gewissenhaft instandgehalten und in einem guten Zustand übergeben, daran werden wir anknüpfen“, stellt Stolberg weiter fest.



Bei neu erworbenen Liegenschaften prüft der Bestandsentwickler auch direkt die Möglichkeit zur Umsetzung energetischer Maßnahmen. „Dabei haben wir immer unseren Ansatz bezahlbaren, aber auch attraktiven Wohnraum für unsere Mieter zu erhalten und zu schaffen im Blick“, fügt der Leiter Investment hinzu.