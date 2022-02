Noratis erweitert Bestand in Ostwestfalen um 148 Wohnungen

Bei der von Noratis Ende Dezember angekündigten Transaktion in Ostwestfalen handelt es sich um 147 Wohneinheiten mit einer Gesamtmietfläche von knapp 9.000 m² in Bielefeld. Dies teilte das Unternehmen heute mit. Verkäufer des Wohnportfolios ist die Alpha Real Estate.

Der Bestandshalter hatte die Bestandserweiterung in Ostwestfalen bereits im Dezember bekanntgegeben, aber keine Transaktions-Details genannt [wir berichteten]. Die 147 Wohnungen, von denen ein Teil in der Düsseldorfer Straße 41-51 liegt, wurden von der Alpha Real Estate Group verkauft, die die Wohnungen seit 2020 im Bestand hatte [wir berichteten]. Die in drei Cluster aufgeteilten Liegenschaften in der Universitätsstadt Bielefeld haben variable Wohnungsgrößen. Diese liegen zwischen 29 und 125 m². Die Objekte sind größtenteils in den 1950er und 1960er Jahren erbaut worden. Der Nutzen und Lastenübergang erfolgte bereits im Dezember. CBRE war im Rahmen der Transaktion vermittelnd tätig.



„Lage, Anbindung sowie der Zustand der Immobilien haben hervorragend in unser Ankaufsprofil gepasst und wir sind überzeugt von der wirtschaftlichen Entwicklung der Region“, erklärt Leopold Stolberg, Leiter Investment der Noratis AG. Bielefeld stelle eine gute Erweiterung der bereits vorhandenen Bestände in Nordrhein-Westfalen dar. Geplant sei laut Stolberg, die Wohnqualität nachhaltig zu steigern: „Wir planen langfristig mit dem Wohnportfolio und streben neben Modernisierungsmaßnahmen auch energetische Aufwertungen an.“



Auf Verkäuferseite war Clifford Chance LLP Frankfurt beratend tätig. Begleitet wurde der Asset Deal durch den Datenraum-Anbieter Drooms.