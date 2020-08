Noratis büßt über 70% des Umsatzes ein

Die Noratis AG hat im ersten Halbjahr ihres Geschäftsjahres lediglich einen Umsatz von 14,0 Mio. Euro (Vorjahr 2019 H1: 47,7 Mio. Euro) erwirtschaftet. Geschuldet ist die Einbuße u.a. der plangemäß geringen Verkäufe, so der Bestandshalter, der sich mit der Entwicklung dennoch zufrieden zeigt. „Auch wenn wir aktuell im Hinblick auf das geplante Wachstum kurzfristig keine größeren Portfolio-Verkäufe in der Umsetzung haben, bleiben Immobilienveräußerungen fester Bestandteil unseres Geschäftsmodells und eine wichtige Ertragssäule.“, so Noratis-Chef Igor Christian Bugarski.



Gemäß dem geplanten Ausbau des Immobilienbestands hat der Bestandsentwickler im 1. Halbjahr insgesamt 753 Einheiten erworben, von denen bei 155 Einheiten bereits der Nutzen-Lastenwechsel stattgefunden hat. Veräußert wurden planmäßig 32 Wohnungen, allesamt im Rahmen bereits begonnener Privatisierungen. Damit hat sich der Immobilienbestand per Ende Juni 2020 auf 2.530 Einheiten erhöht, gegenüber 1.778 Einheiten ein Jahr zuvor. Unter Berücksichtigung der kaufvertraglich bereits gesicherten weiteren Objekte ist der Immobilienbestand zum Ende des Halbjahrs auf über 3.000 Einheiten im gesamten Bundesgebiet gestiegen.



Die Mieteinnahmen stiegen durch den deutlichen Ausbau auf 8,0 Mio. Euro (Vorjahr H1 2019: 5,9 Mio. Euro). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern, EBIT, betrug 4,2 Mio. Euro nach 8,8 Mio. Euro im 1. Halbjahr 2019. Der Konzernüberschuss lag bei 1,6 Mio. Euro nach 5,0 Mio. Euro zuvor.