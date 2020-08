Noratis beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlage

Der Vorstand der Noratis AG (ISIN: DE000A2E4MK4, WKN: A2E4MK) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlage mit Bezugsrecht der Altaktionäre beschlossen. Das Bezugsverhältnis beträgt 4: 1, dies bedeutet, dass vier alte Aktien zum Bezug einer neuen Aktie berechtigen. Der Bezugspreis beträgt 17,55 Euro je neuer Aktie. Die Bezugsfrist läuft vom 1. September 2020 bis zum 15. September 2020, 18:00 Uhr. Das Grundkapital der Noratis AG wird unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2020 durch die Ausgabe von bis zu 963.605 neuen Aktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von einem Euro je Aktie auf bis zu 4.818.027,00 Euro erhöht. Der Bruttoemissionserlös beläuft sich auf bis zu 16,9 Mio. Euro. Die der Gesellschaft zufließenden Mittel sollen für weitere Immobilienzukäufe genutzt werden. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2020 gewinnberechtigt und werden voraussichtlich am 21. September 2020 in den Börsenhandel einbezogen.

.

Für die Abwicklung der Transaktion verzichten die Hauptaktionäre Merz Real Estate GmbH & Co. KG (Merz) und Igor Christian Bugarski auf ihre anteiligen Bezugsrechte. Im Rahmen einer anschließenden Privatplatzierung werden die nicht bezogenen neuen Aktien sowie die neuen Aktien aus der Hauptaktionärstranche ausgewählten qualifizierten Anlegern mindestens zum Bezugspreis angeboten. Merz hat sich gegenüber der die Transaktion begleitenden ICF Bank sowie gegenüber der Gesellschaft verpflichtet, sämtliche nicht bezogenen neuen Aktien im Rahmen der Privatplatzierung zum Bezugspreis zu erwerben, wobei die neuen Aktien aus der Hauptaktionärstranche, die auf den Anteil von Merz und auf den Aktionär Igor Christian Bugarski entfallen, bevorrechtigt an Merz zugeteilt werden. Hierdurch wird der Anteil von Merz an der Noratis AG durch die Kapitalerhöhung steigen.