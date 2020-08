Noratis beschließt Dividende von 0,80 Euro je Aktie

Die Aktionäre der Noratis AG haben gestern auf der ordentlichen Hauptversammlung die Zahlung einer Dividende von 0,80 Euro je dividendenberechtigter Aktie für das Geschäftsjahr 2019 beschlossen. Auch alle weiteren Beschlussvorlagen wurden mit großer Mehrheit der Stimmen angenommen.

.

Unter anderem wurde beschlossen, die Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder von drei auf fünf zu erhöhen. Neu in den Aufsichtsrat gewählt wurden Dr. Henning Schröer, Geschäftsführer der Merz Immobilien Management GmbH, die seit März als neuer Großaktionär bei der Noraits feststeht [Merz kauft sich bei Noratis ein], sowie Michael Nick, geschäftsführender Gesellschafter der Merz Holding GmbH & Co. KG. Beide sind Vertreter der Merz Gruppe, die sich Anfang 2020 als strategischer Investor mit nunmehr 45,5 Prozent an der Noratis AG beteiligt hat.



„2019 war für die Noratis ein sehr erfolgreiches Jahr. Wir konnten unser EBIT auf 15,8 Mio. Euro steigern und ein Ergebnis nach Steuern von 8,6 Mio. Euro erreichen. Mit der attraktiven Dividende lassen wir auch unsere Aktionäre an unserer guten Geschäftsentwicklung partizipieren. Wir freuen uns sehr darüber, dass mit der beschlossenen Aufstockung des Aufsichtsrats unser neuer Großaktionär Merz Real Estate unseren Wachstumskurs neben den geplanten Kapitalmaßnahmen von bis zu 50 Mio. Euro bis 2024 nun auch personell begleiten wird“, kommentiert Igor Bugarski, CEO der Noratis AG.



„Mit der zu Jahresbeginn erfolgten Kapitalerhöhung konnten wir während der Hochphase der Corona-Pandemie einen ersten wichtigen Beitrag für das weitere Wachstum des Unternehmens legen. Als neu gewählte Aufsichtsräte wollen Michael Nick und ich nun dazu beitragen, dass Noratis auch in der Zukunft nachhaltigen Mehrwert für alle Stakeholder schafft – für Mieter und Kommunen ebenso wie für Mitarbeiter und Aktionäre“, ergänzt Dr. Henning Schröer, Geschäftsführer der Merz Immobilien Management GmbH und neu gewähltes Aufsichtsratsmitglied der Noratis AG.



„Aufgrund der neuen Aktionärsstruktur mit der Familie Merz als langfristig orientiertem Ankerinvestor sehe ich die Noratis für die Zukunft sehr gut aufgestellt“, ist Dr. Florian Stetter, Aufsichtsratsvorsitzender der Noratis AG, überzeugt.



Die ursprünglich für den Juni geplante Hauptversammlung wurde aufgrund der Corona-Pandemie auf den 18. August verlegt und wurde als Online-Veranstaltung durchgeführt. Insgesamt waren rund 60 Prozent des Grundkapitals von Noratis bei der Hauptversammlung vertreten.