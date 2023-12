Noratis beschließt bezugsrechtsfreie Barkapitalerhöhung mit einem Volumen von 451.467 neuen Aktien zu einem Platzierungspreis von 4,43 Euro je neuer Aktie. Der Bruttoemissionserlös wird sich auf ca. 2 Mio. Euro belaufen, die zur Stärkung der Liquidität eingesetzt werden.

.

Noratis hat heute, wie bereits mit Ad-hoc Mitteilung vom 14. November 2023 angekündigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine weitere Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen beschlossen.



Das Grundkapital der Noratis wird dafür im Rahmen einer bezugsrechtsfreien Barkapitalerhöhung unter teilweiser Ausnutzung des noch in Höhe von 481.803 Euro bestehenden Genehmigten Kapitals 2021 durch die Ausgabe von 451.467 neuen auf den Inhaber lautenden Stammaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von einem Euro je Aktie auf 7.196.704 Euro erhöht. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2023 gewinnanteilsberechtigt.



Die neuen Aktien werden in die bestehende Notierung der Aktien im Segment Scale des Freiverkehrs (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen.



Die B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft begleitet die Kapitalerhöhung.