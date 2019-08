Noratis baut Transaktionsmanagement-Team aus

Die Noratis AG stellt sich strukturell für weiteres Wachstum auf. Um bei Transaktionen sowohl im An- wie auch im Verkauf noch effizienter agieren zu können, werden die beiden Bereiche unter einheitlicher Leitung zusammengefasst und zudem personell ausgebaut. Die Leitung des neu geschaffenen Bereiches „Transaction Management“ übernimmt Flaminia zu Salm-Salm, die zeitgleich auch die Prokura erhalten hat.

.

Frau zu Salm-Salm hat zuvor bereits die Abteilung Einkauf geführt und verantwortet in ihrer neuen Funktion nun auch die Objektveräußerungen. Unterstützt wird Sie von einem erfahrenen Transaktionsteam sowie zwei ausgewiesenen Immobilienexperten. Leopold zu Stolberg kümmert sich als neuer Leiter Investment schwerpunktmäßig um die Akquisitionen. Im Verkauf hat sich Noratis mit Ioannis Stamatis verstärkt, der auf eine langjährige Erfahrung in Leitungsfunktionen bei der SEB AG und zuletzt bei The Flag zurückblickt.