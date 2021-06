Die Noratis AG sichert sich ein weiteres aus 82 Einheiten bestehendes Wohnportfolio mit einer Gesamtmietfläche von rd. 5.300 m² in der niedersächsischen Stadt. Damit baut das Unternehmen seinen Bestand in Celle auf 400 Wohnungen aus. Bereits in den Jahren 2018 und 2019 erwarb Noratis Wohneinheiten in den Stadtteilen Vorwerk und…

[…]