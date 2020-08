Noratis baut Immobilienbestand im Rhein-Main-Gebiet weiter aus

Die Noratis AG baut ihr Immobilienportfolio im Rhein-Main-Gebiet weiter aus. Im südhessischen Bensheim hat das Unternehmen zwei Wohnhäuser mit insgesamt 36 Wohneinheiten und einer Gesamtmietfläche von 1.800 m² erworben.

Die Stadt Bensheim ist dabei ein attraktiver Wirtschaftsstandort mit stabiler Bevölkerungsentwicklung südlich von Darmstadt. Die von Noratis erworbenen Objekte liegen nördlich der Innenstadt und profitieren von einer guten Infrastruktur inkl. attraktiver Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Beide Gebäude wurden 1992 erbaut und befinden sich in einem guten Zustand. Noratis, ein führender Bestandsentwickler von Wohnimmobilien in Deutschland, plant, das bestehende kaufmännische und technische Entwicklungspotenzial in den kommenden Jahren sukzessive zu heben, etwa durch Investitionen in die Haustechnik und die Aufwertung der Allgemeinflächen.



Flaminia zu Salm-Salm, Leiterin Transaction Management der Noratis AG: „Seit Jahresbeginn haben wir bereits über 700 Wohnungen angekauft, von Emden bis in die Oberpfalz. Auch in den kommenden Monaten planen wir weitere Zukäufe, sowohl in unserem Heimatmarkt Rhein-Main, als auch im restlichen Bundesgebiet. Gerade an Standorten, an denen wir bereits vertreten sind, kaufen wir dabei gerne auch kleinere Immobilienprojekte.“