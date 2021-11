Noratis baut Immobilienportfolio in Hessen aus

Die Noratis AG hat ihr Immobilienportfolio in Hessen erfolgreich weiter ausbauen können: Gleich an zwei Standorten – Niederrodenbach im Rhein-Main-Gebiet sowie in Bensheim an der südhessischen Bergstraße – sind weitere Wohnimmobilien hinzugekommen.

.

Das Objekt in Niederrodenbach ist 1969 erbaut worden. Die Gesamtwohnfläche beträgt rund 700 m² und besteht aus zehn Wohneinheiten, die zwischen 45 und 75 m² groß sind. Der Neuerwerb besticht durch seine attraktive Lage: Fußläufig sind sowohl Geschäfte des täglichen Bedarfs wie auch der öffentliche Personennahverkehr in wenigen Minuten erreichbar. Auch gibt es in unmittelbarer Nähe Kitas und Schulen.



In Bensheim hat die Noratis AG bereits Bestand und konnte diesen mit dem Erwerb von zwei dreigeschossigen Komplexen in einem Wohngebiet nahe der Innenstadt weiter ausbauen. Die Gesamtwohnfläche beträgt 2.500 m² und verteilt sich auf insgesamt 32 Einheiten. Die beiden Objekte, die 1969/70 erbaut wurden, sind verkehrsgünstig gelegen: Die Autobahn A5 ist nur wenige Autominuten entfernt.



„Wir freuen uns, mit diesen beiden Neuerwerbungen unser Bestandsportfolio in unserer Heimatregion weiter ausbauen zu können„, betont Leopold Stolberg, Leiter Investment der Noratis AG. Das Rhein-Main-Gebiet ist eine wirtschaftsstarke Region, die in den vergangenen Jahren noch mehr an Attraktivität gewonnen hat und ein stetes Bevölkerungswachstum verzeichnet. “Als Bestandsentwickler mit Unternehmenssitz in Eschborn sind wir in der Metropolregion nicht nur bestens vernetzt, sondern planen auch unsere Bestände kontinuierlich auszubauen“, fügt Stolberg hinzu.