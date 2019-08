Die Noratis AG hat weitere 65 Wohneinheiten in Celle gekauft. Damit wächst der Gesamtbestand des Unternehmens in der Stadt in Niedersachsen auf nunmehr 303 Einheiten. Das Closing der Transaktion soll zu Beginn des 4. Quartals 2019 erfolgen.

Das 1972 erbaute Objekt verfügt über eine Gesamtwohnflä...

[…]