Noratis: Aufsichtsratschef Löhken legt Amt nieder

Der Aufsichtsratsvorsitzende der Noratis AG Daniel Löhken, hat heute dem Vorstand mitgeteilt, dass er sein Aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum Ablauf des 16. Oktober 2025 niederlegt. Es ist geplant, dass der bisherige stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Ullrich Sierau künftig die Funktion des Aufsichtratsvorsitzenden übernimmt.

Der Vorstand wird einen Antrag auf gerichtliche Bestellung von Jürgen Overath, Geschäftsführer, OIC-HUB GmbH und Aufsichtsratmitglied der Branicks Group AG und VIB Vermögen AG, zum Mitglied des Aufsichtsrats stellen. Im Falle der Bestellung wird sich Overath auf der nächsten ordentlichen Hauptversammlung zur Wahl zum Aufsichtsrat stellen.

