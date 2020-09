Noratis platziert Kapitalerhöhung gegen Bareinlage vollständig

Die Noratis AG hat ihre im August beschlossene Kapitalerhöhung gegen Bareinlage mit Bezugsrecht der Altaktionäre [wir berichteten] erfolgreich vollständig platziert. Ausgegeben wurden insgesamt 963.605 neue Aktien zu einem Preis von 17,55 Euro je Aktie. Der Bruttoemissionserlös beträgt 16,9 Mio. Euro. Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 21. September 2020 in den Börsenhandel im Scale-Segment an der Frankfurter Wertpapierbörse in die bestehende Notierung einbezogen.

.

Die der Noratis zufließenden Mittel sollen für weitere Immobilienkäufe genutzt werden. Im 1. Halbjahr 2020 hat das Unternehmen bereits 753 Wohneinheiten erworben und damit den Immobilienbestand inklusive der vertraglich gesicherten Objekte auf über 3.000 Wohneinheiten zum Ende des Halbjahres ausgebaut.



Im Rahmen des Bezugsrechts wurden 195.315 Aktien von den Aktionären bezogen. Die nicht bezogenen Aktien wurden im Rahmen der im Anschluss erfolgten Privatplatzierung vollständig bei qualifizierten Investoren platziert, wobei die Nachfrage das Angebot überstiegen hat. Die Merz Real Estate GmbH & Co. KG (Merz), Hauptaktionärin der Noratis AG [Merz kauft sich bei Noratis ein], hat im Zuge der Privatplatzierung 517.292 Aktien erworben. Damit hält Merz nunmehr 47,7 Prozent an der Noratis AG. Das Grundkapital des Unternehmens ist durch die Kapitalerhöhung auf 4.818.027,00 Euro gestiegen. Die Kapitalmaßnahme wurde von der ICF BANK begleitet.