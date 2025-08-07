Non-Food-Discounter Tedi bezieht neue Fläche im Werder Karree

Tedi bezieht einen neuen Standort im Einkaufspark Habenhausen: Im Werder Karree – einem etablierten Nahversorgungs-, Dienstleistungs- und Gesundheitszentrum – hat der Non-Food-Discounter eine rund 530 m² große Fläche im Erdgeschoss langfristig angemietet.

Mit dem neuen Mietvertrag verlagert der Non-Food-Discounter seinen bisherigen Standort innerhalb des Objekts vom ersten Obergeschoss nach unten – in direkte Nachbarschaft zu „Aldi“ und mit deutlich erhöhter Sichtbarkeit und Kundenfrequenz. Die Eröffnung ist für August 2025 geplant. Vermieter der Fläche ist die Armado Real Estate GmbH. Die Vermittlung des Mietvertrags erfolgte durch die Robert C. Spies Gewerbe & Investment GmbH & Co. KG.

