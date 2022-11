Nominierte für „Hotel Innovation Award 2022“ stehen fest

Für die Auszeichnung „Hotel Innovation Award 2022“, die erstmals im Rahmen der Fachkonferenz 196+ Forum Vienna verliehen wird, hat die interdisziplinäre Fachjury unter 14 Bewerbern aus fünf europäischen Ländern zehn Hotels bzw. Hotelgruppen nominiert. Die Preisverleihung findet während des Galadinners am Montag, 28. November, im Festsaal des Wiener Rathauses statt.

.

Der Preis richtet sich an innovative Hotels oder Hotelgruppen aus Europa und konzentriert sich jedes Jahr auf einen anderen Aspekt der Innovation im Hospitality-Sektor. In diesem Jahr liegt der Fokus auf dem Personalwesen. Unter den zehn Nominierten befinden sich sechs Bewerber aus Deutschland, und je einer aus Frankreich, Irland, Österreich und der Schweiz. Bei der Prüfung der Bewerbungen lag der Fokus auf den folgenden Bereichen des Personalwesens: Rekrutierung, Führung, Bindung der Mitarbeitenden, Fortbildung und Förderung der Mitarbeitenden, Markenbildung, Diversität und Inklusion sowie Digitalisierung.



„Hotellerie und Tourismus müssen durch Innovationen und zeitgemäße Arbeitsmodelle für Mitarbeitende attraktiver gemacht werden. Neben Nachhaltigkeit und Digitalisierung ist dies eine der wichtigsten Herausforderungen für die Hotelbranche. Dafür braucht es frische Ideen, die wir beispielhaft prämieren möchten“, kommentiert Michael Widmann, Jury-Vorsitzender.



Die siebenköpfige Fachjury setzt sich aus den Bereichen Personal, Wissenschaft, Betrieb und Beratung zusammen. Entscheidend bei der Auswahl der Nominierten ist laut 196+ Forum Vienna das Zusammenspiel der folgenden Kriterien:

• Differenzierung und bahnbrechender Charakter (Game Changer)

• Skalierbarkeit und Wirtschaftlichkeit

• Auswirkungen auf die Mitarbeitenden

• Auswirkungen auf die Gesellschaft und das Hotel



Die zehn nominierten Bewerbungen in alphabetischer Reihenfolge sowie ihre Bewerbungskategorie:

1. 25hours Hotels (Hamburg, Deutschland) – Markenbildung

2. BWH Hotel Group (Eschborn, Deutschland) – Fortbildung und Förderung der Mitarbeitenden

3. Hilton Hotels Austria (Wien, Österreich) – Diversität und Inklusion

4. Kempinski Hotels S.A. (Genf, Schweiz) – Sonstiges

5. Kerten Hospitality (Dublin, Irland) – Führung

6. Louvre Hotels Group (Puteaux/La Défense, Frankreich) – Fortbildung und Förderung der Mitarbeitenden

7. MHP Hotel AG (München, Deutschland) – Fortbildung und Förderung der Mitarbeitenden

8. RIMC International Hotels & Resorts GmbH (Hamburg, Deutschland) – Digitalisierung

9. Ruby GmbH (München, Deutschland) – Sonstiges

10. Seminaris Hotels (Berlin, Deutschland) – Fortbildung und Förderung der Mitarbeitenden