Die Real Estate Investment Group (REIG) der Kanzlei Noerr verstärkt sich durch einen Neuzugang von Freshfields Bruckhaus Deringer: Dr. Tim Behrens wechselt als Associated Partner zum 1. März 2021 an den Frankfurter Standort von Noerr. Mit Behrens soll insbesondere am Finanzplatz Frankfurt das Beratungsspektrum im Immobilienwirtschaftsrecht personell ausgebaut werden. …

Fotos: Dr. Behrens



[…]