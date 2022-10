Noerr mietet 15.000 m² im Münchener Corbinian

Signa Real Estate hat mit der Wirtschaftskanzlei Noerr einen langfristigen Mietvertrag über rund 15.000 m² Bürofläche im Entwicklungsprojekt Corbinian abgeschlossen. Damit sind bereits über 30 % der Büroflächen in dem Entwicklungsprojekt zwischen Hauptbahnhof und Karlsplatz (Stachus) vermietet.

.

Die am Standort München verwurzelte Kanzlei wird mit dem „House of Noerr“ ein signifikanter Teil des neuen Gebäude-Ensembles. „Das nachhaltige Gebäudekonzept, die flexibel gestaltbaren Arbeitswelten und einzigartigen Außenräume in zentralster Lage bieten Noerr die besten Voraussetzungen, die Zusammenarbeit ihrer Teams zu fördern und Synergien zu heben“, sagt Tobias Sauerbier, Vorstand bei Signa Real Estate.



Der ehemalige Karstadt-Komplex setzt sich aus einem in die Jahre gekommenen Erweiterungsbau aus den frühen 1970er Jahren und dem historischen Warenhaus von Hermann Tietz zusammen. Die Pläne für den Umbau des Komplexes hatte Signa unter dem Projektnamen „Entwicklung an der Schützenstraße“ im Mai 2021 vorgestellt [wir berichteten].



Architektonischer Entwurf von David Chipperfield Architects

Zusammen mit der Revitalisierung des historischen Warenhauses Tietz am Bahnhofplatz entwickelt Signa Real Estate mit dem Corbinian das Areal zwischen Hauptbahnhof und Stachus. Das Gebäudeensemble aus der Feder des international renommierten Architekten David Chipperfield [wir berichteten] bildet ein weitläufiges, urbanes Quartier mit exklusiven Office-Spaces, grünen, zum Teil öffentlich begehbaren Erholungsräumen und hochattraktiven Flächen für Gastronomie, Kultur und Einzelhandel in zentralster Innenstadtlage Münchens. Das durchgehende Erdgeschoss, verbindet die Prielmayerstraße und die Schützenstraße über Verbindungswege und Passagen. Läden, Cafés, Restaurants und kulturelle Angebote orientieren sich zu allen umgebenden Straßen.



Holzhybrid-Bauweise für flexible Büroetagen

Für die in den Obergeschossen liegenden Büroetagen ist eine elementierte Holzhybrid-Bauweise vorgesehen, die flexible Nutzungsaufteilungen vom Einzelbüro bis zur modernen Bürolandschaft mit großen, zusammenhängenden Flächen erlaubt. Die hohe Flexibilität der Grundrisse, Energie- und Ressourceneffizienz sowie ein hoher Nutzerkomfort bilden die Grundlage des ganzheitlichen Nachhaltigkeitskonzepts. Im Vordergrund stehen hierbei Green-Building-Standards, öffentlich zugängliche Dachterrassen im Stadtkern sowie eine effiziente Bewirtschaftung des Neubaus.