Noerpel weiht Speditionsterminal in Villingen-Schwenningen ein

Etwa ein Jahr nach dem Spatenstich [wir berichteten] hat die Noerpel-Gruppe am Samstag ihr neues Speditionsterminal in Villingen-Schwenningen mit einem sommerlichen Fest offiziell eröffnet. Im Beisein von Oberbürgermeister Jürgen Roth gab Stefan Noerpel-Schneider, geschäftsführender Gesellschafter der Noerpel-Gruppe, den formellen Startschuss für die neu errichtete Anlage. Zur Einweihungsfeier begrüßte die Noerpel-Gruppe Kunden und Geschäftspartner – rund einhundert Gäste waren in Villingen-Schwenningen dabei.

.