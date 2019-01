Noerpel verlagert Speditionsstandort vor die Tore Münchens

Die Noerpel-Gruppe und Panattoni Europe errichten in Odelzhausen, rund 30 Kilometer nordwestlich von München, ein modernes Speditionszentrum. Die Ausführung des Baus wird Goldbeck Süd übernehmen. In das gesamte Bauvorhaben investiert der Logistikdienstleister voraussichtlich rund 25 Millionen Euro. Ende 2019 wird das Unternehmen seine bisher im Münchener Stadtgebiet angesiedelte Speditionsniederlassung, die inzwischen an UBM verkauft ist [wir berichteten], an den neuen Standort verlagern.

.

Die neue Speditionsanlage der Noerpel-Gruppe entsteht auf einem über 44.000 m² großen Grundstück der Gemeinde Odelzhausen im oberbayerischen Landkreis Dachau. Geplant sind hier rund 13.000 m² moderne Hallen- und Bürofläche. Für einen effizienten Warenumschlag wird das Speditionsterminal über 100 Verladetore und 9.800 m² Umschlagsfläche verfügen. Zurzeit laufen auf dem Grundstück die vorbereitenden Arbeiten, der Baustart ist für das zweite Quartal 2019 vorgesehen. „Mit der Immobilie passen wir unsere Speditionskapazitäten an die hohe Kundennachfrage im Raum München an und sind gleichzeitig auch für künftige Entwicklungen gut aufgestellt“, sagt Wolfgang Britz, Geschäftsführer bei Noerpel.



Zum Jahresende zieht das Tochterunternehmen der Noerpel-Gruppe, die AscherlNoerpel GmbH, vom Münchener Stadtteil Moosach nach Odelzhausen um. Der neue Speditionsstandort zwischen Augsburg und München ist gut gewählt: Das Gewerbegebiet von Odelzhausen liegt verkehrstechnisch günstig direkt an der A8. Ideale Bedingungen also für nationale wie internationale Straßengütertransporte der Münchener Spedition. Neben Landverkehren bietet das Unternehmen auch See- und Luftfrachtabwicklung sowie Bahntransporte zwischen Deutschland und China an. Zu den Kunden zählen Hersteller und Zulieferer beispielsweise aus der Automobilindustrie oder der Konsumgüterbranche. „Wir bewegen an unserem Speditionsstandort in München mehr als 800 Tonnen Güter pro Tag“, sagt Helmut Kirschner, Niederlassungsleiter in München. „Mit diesem Sendungsvolumen sind wir hier platztechnisch schlicht und einfach am Limit – aufgrund der Innenstadtlage können wir nicht weiter expandieren.“