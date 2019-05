Noerpel legt Grundstein für neue Speditionsanlage bei München

Am gestrigen Donnerstag setzt die Noerpel-Gruppe den Grundstein für ihren neuen Standort in Odelzhausen im oberbayerischen Landkreis Dachau. Hier, verkehrsgünstig direkt an der A8 zwischen München und Augsburg gelegen, entsteht eine moderne Speditionsanlage. Der Neubau, in den der Logistikdienstleister voraussichtlich rund 25 Millionen Euro investieren wird [wir berichteten], soll Ende 2019 in Betrieb gehen. Der geschäftsführende Gesellschafter Stefan Noerpel-Schneider sieht in dem Standort großes Potenzial. „In dieser wirtschaftsstarken Region bauen wir eine solide Basis für weiteres Wachstum – das Grundstück ist für uns ideal und bietet Platz für weitere Kapazitäten.“

