Noerpel-Gruppe weiht Logistikterminal in Odelzhausen ein

Die Noerpel-Gruppe hat am Freitag in Odelzhausen ihr kombiniertes Speditions- und Logistikterminal offiziell eingeweiht, dass den in 2019 errichteten Speditionsstandort ergänzt [wir berichteten]. Zur Eröffnungsfeier in Odelzhausen begrüßte die NoerpelGruppe insgesamt 70 Gäste, darunter politische Vertreter, Kunden und Geschäftspartner.

