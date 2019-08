Noerpel übernimmt Logistikareal im Airport-Business-Park Hannover-Langenhagen

Die Noerpel-Gruppe wächst weiter: Zum 1. August 2019 übernimmt Noerpel das 130.000 m² große Logistikareal der Spedition Krage im Airport-Business-Park Hannover-Langenhagen. Die Verträge dazu wurden heute gezeichnet. Der Noerpel-Standort in Lehrte sowie die Krage-Standorte in der Südfeldstraße (ebenfalls Hannover), in Potsdam und in Schwanebeck (Sachsen-Anhalt) sind von der Transaktion unberührt. Mit dem Kauf der Logistikanlage stärkt die Noerpel-Gruppe den Standortausbau entlang der Nord-Süd-Achse.

