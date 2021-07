Noerpel-Gruppe baut Logistikanlage in Odelzhausen

Die Noerpel-Gruppe errichtet in Odelzhausen, rund 30 Kilometer nordwestlich von München und 30 Kilometer südöstlich von Augsburg, ein modernes Logistikterminal, das als Ergänzung des 2019 in direkter Nachbarschaft eröffneten Speditionsstandortes [wir berichteten] gedacht ist. Den Neubau entwickelt das Unternehmen nach modernen nachhaltigen Kriterien. Die Fertigstellung des Terminals ist für das Frühjahr 2022 geplant.

