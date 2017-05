Noch mehr Wohnungen für Niederrad: BPD sichert sich Grundstück

Es ist eine der größten Umwandlungen eines ganzen Stadtteils, die Frankfurt je erlebt hat: Die ehemalige „Bürostadt Niederrad“ verdient schon heute den Namen nicht mehr - sie wird konsequent in ein durchaus attraktives Wohnquartier umgedreht. Aktuell baut die ABG Frankfurt an 118 neuen „grünen“ Wohnungen an der Lyoner Straße 54-56. „Grün“ im doppelten Sinn, weil sie erstens nach Passivhausstandard errichtet werden und zweitens jede Menge Gras, Büsche und Sträucher rundherum bekommen. Ob auch die BPD Immobilienentwicklung GmbH auf diesen nachhaltigen Zug aufspringt, steht noch nicht fest. Klar ist nur, dass die Düsseldorfer in direkter Nachbarschaft das Baufeld an der Hahnstraße 54-60 gekauft haben.

BPD übernimmt das Areal von Mainterra Immobilien und Wentz & Co.. Nach bisheriger Maßgabe soll(t)en dort drei Einfamilienhäuser mit insgesamt 120 Wohnungen und einer BGF von rund 12.000 Quadratmetern realisiert werden. Eine entsprechende Tiefgarage inclusive. Das Investitionsvolumen wurde mit rund 32 Millionen Euro veranschlagt. Während BPD den Erwerb des Baugrunds bestätigt, halten sich die Düsseldorfer mit genauen Angaben darüber, was auf dem Areal passieren soll, derzeit noch bedeckt. Die Stadt Frankfurt legt besonders in Niederrad sehr großen Wert darauf, dass die Maxime von 30 Prozent geförderten Wohnungen eingehalten wird - entweder nach sozialen oder auch nach den Kriterien des sogenannten Mittelstandsprogramms.