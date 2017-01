Noch mal sechs Hektar für Ixocon in Mönchengladbach - Amazon ante portas?

Die Wirtschaftsförderung Mönchengladbach (WFMG) hat erneut ein rund 59.950 m² großes Grundstück im Gewerbegebiet Rheindahlen an den Hamburger Logistikimmobilienentwickler Ixocon verkauft. Der Vertrag wurde noch im alten Jahr zur Unterschriftsreife gebracht. Die Hanseaten halten mit dem jüngsten Deal an diesem Standort eine Fläche von 230.000 m² vor, von denen 170.000 m² unmittelbar entwickelt werden können. Kolportiert wird seitens der Rheinischen Post, dass Amazon mit einer Ansiedelung in dem Gewerbegebiet liebäugelt, um dort auf einem 110.000 m² großen Areal ein Logistikzentrum installieren möchte. Ist die Info korrekt, stünden sicherlich die Flächen von Ixocon im Fokus.

Nach Informationen der Zeitung liegt dem Amtsgericht Mönchengladbach bereits ein Handelsregistereintrag für eine „Amazon Logistik Mönchengladbach GmbH“ vor, deren Unternehmenszweck mit dem „Erbringen von Logistikdienstleistungen“ angegeben wird. Ein konkretes Ansiedelungs-Ansinnen in Rheindahlen haben aber bis dato weder Amazon noch die Wirtschaftsförderung und Ixocon bestätigt - aber auch nicht dementiert. Die Stadt und die Nordlichter sind jedenfalls entschlossen, das Gewerbegebiet ähnlich erfolgreich auf die Schiene zu setzen wie den benachbarten Regiopark, der inzwischen ausgebucht ist.



Dass Amazon gerade erst im nur 20 Kilometer Luftlinie entfernten Krefeld die Verträge zur Anmietung von drei Lagerhallen am Wendebecken des Hafens unterschrieben hat, muss einer Ansiedelung des Online-Giganten in Rheindahlen dabei keineswegs widersprechen: Denn erstens benötigt der Online-Riese für seinen wichtigsten europäischen, stetig wachsenden deutschen Markt dringend zusätzliche Lagerkapazitäten (auch vor dem Hintergrund erwarteter, weiterer Services wie Amazon fresh), zweitens sind die Krefelder Verträge zunächst auf fünf Jahre befristet und drittens markiert die kurze Entfernung zwischen Mönchengladbach und Krefeld generell kein Hindernis: In Bad Hersfeld beispielsweise betreibt der Online-Multi sogar am gleichen Ort zwei Lager. Hinzukommt, dass von all diesen Standorten auch das Ruhrgebiet im Fokus von Amazon stehen dürfte. Mit mit rund 5,1 Millionen Einwohnern der größte Ballungsraum Deutschlands (und der drittgrößte Europas) und somit ein Gebiet mit hohen Potenzial für Amazon, der aber logistisch noch aufrüsten muss, um z. B. seine Dienste wie die Ein- oder Zwei-Stunden-Zustellung, der mögliche Lebensmittellieferservice oder ähnliche Dienste, die vor allem auf den Faktor Zeit setzen, im Revier realisieren zu können.