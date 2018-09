Nobereit Gruppe verkauft Logistikstandort in Neuenburg

Die zur Nobereit Gruppe gehörende LHD Logistik Vermietungs GmbH hat ein rund 42.000 m² großes Grundstück in Neuenburg am Rhein mit einer darauf befindlichen Logistikimmobilie mit integrierter Hallen- und Bürofläche und einer Nutzfläche von ca. 18.000 m² an einen Schweizer Investor für 13,0 Mio. Euro verkauft.

Die Immobilie wurde in den Jahren 2008 bis 2012 in drei Bauabschnitten erstellt und im Mai 2017 von der Nobereit Gruppe mit 100%igem Leerstand erworben und neu positioniert. Durch gezielte Asset Management-Maßnahmen konnte in der Folge der Leerstand halbiert und eine signifikante Wertsteigerung des Objektes erzielt werden. In nur sechs Monaten gelang es dem Unternehmen durch eine nutzerspezifische Flächenanpassungen die Attraktivität der Logistikimmobilie sowie des Standortes zu steigern und 50% der Flächen langfristig an zwei Ankermieter zu vermieten. Die verbleibenden freien Nutzflächen werden künftig von dem aus der Schweiz stammendem Investor selber genutzt.



Die Deutsche Real Estate Asset Management GmbH (DREAM) war bei der Transkation beratend tätig.