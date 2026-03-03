Noack-Family-Office übernimmt 85 Prozent an Zeitgeist

Bei Zeitgeist Asset Management ist die Neuordnung der Gesellschafterstruktur abgeschlossen. Das Family Office des Mitgründers Sebastian Junghänel hat seine Anteile an die Family Office Noack veräußert. Mit 85 Prozent übernimmt Noack künftig die Mehrheit und stellt die Weichen für die nächste Wachstumsphase in Europa.

.

Nach Vollzug der Transaktion hält die Family Office Noack s.r.o. 85 Prozent der Anteile, weitere 15 Prozent entfallen auf RAV SICAF. Mit der neuen Struktur beginnt für Zeitgeist eine stabile nächste Phase, die darauf ausgerichtet ist, Investitionen in strategisch relevante Immobilienassets in Europa fortzuführen und zu beschleunigen.



Seit 2014 hat Zeitgeist ein Portfolio von rund 67 Projekten in fünf Ländern mit insgesamt etwa 340.000 m² und einem betreuten Vermögen von rund 1,2 Milliarden Euro aufgebaut. In der Projektentwicklung konzentriert sich das Unternehmen auf die drei Kernbereiche Wohnen, Arbeiten und Revitalisieren.



„Ich bin stolz auf das, was wir in den vergangenen Jahren gemeinsam bei Zeitgeist aufgebaut haben, sowie auf das Team, das wir über verschiedene Märkte hinweg entwickelt haben. Der Verkauf der Beteiligung meines Family Offices an die Family Office Noack ist ein folgerichtiger nächster Schritt und schafft eine klare, langfristige Eigentümerstruktur. Ich bin überzeugt, dass Zeitgeist in sehr guten Händen ist und bestens für die nächste Wachstumsphase positioniert ist“, sagt Sebastian Junghänel, Mitgründer von Zeitgeist Asset Management.



„Diese Veränderung in der Eigentümerstruktur ist für uns ein wichtiger Schritt. Mit einer gestärkten Kapitalstruktur und einer langfristig orientierten Gesellschafterbasis sind wir noch besser aufgestellt, um unsere nachhaltige Entwicklungsstrategie umzusetzen und hochwertige Projekte zu realisieren“, sagt Peter Noack, Mitgründer und CEO von Zeitgeist Asset Management.