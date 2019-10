Realogis vermittelt zwei Mietverträge am Standort Düsseldorf

Realogis hat zwei Mietverträge in der Region Düsseldorf abgeschlossen.

.

Japan Food Express eröffnet Deutschland-Hauptsitz in Düsseldorf

Das japanisches Unternehmen Japan Food Express ist bei der Wahl für seinen zukünftigen Hauptsitz im linksrheinischen Düsseldorf fündig geworden. Der Lebensmittel-Großhändler hat einen langfristigen Mietvertrag mit Option im Gewerbegebiet Düsseldorf-Heerdt abgeschlossen. Entschieden hat sich Food Express für ein ca. 1.700 m² großes Bestandgebäude mit 300 m² Freifläche in der Heesenstraße. Es bietet eine Andienung sowohl über Rampen als auch ebenerdig und wird derzeit auf die Bedürfnisse des Nutzers umgebaut. Hierzu zählt u.a. der Einbau von Kühlzellen. Eigentümer des Objekts mit sehr guter Anbindung an das Zentrum von Düsseldorf sowie über die Autobahn A52 an den Großraum Köln ist ein privater Investor.



NNR + Dachser vergrößert Lagerkapazitäten in Ratingen

Neben dem Abschluss in Düsseldorf hat das Maklerhaus dem in acht europäischen Ländern mit 19 Geschäftseinheiten operierende Gemeinschaftsunternehmen NNR + Dachser weitere Flächen vermittelt. Der Logistikdienstleister hat einen Mietvertrag für ein 2.200 m² großes Solitärgebäude mit Rampen am Mieleplatz 1/Boschstraße 10 in Ratingen abgeschlossen. Die Immobilie befindet sich im Eigentum eines privaten Investors.



Der neue Lagerstandort ermöglicht NNR + Dachser eine sehr gute Anbindung an die Autobahn A52 und A44 und verschafft dem Unternehmen damit eine gute Erreichbarkeit des Großraums Düsseldorf sowie des Ruhrgebiets. Die Repräsentanz des Düsseldorfer Büros bleibt am bisherigen Standort in der Berliner Straße 115 in Ratingen bestehen.