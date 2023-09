nkm Naturkosmetik mietet 600 m² im Münchner Baloon

Die nkm Naturkosmetik München GmbH hat zum 15. Mai 2023 rund 600 m² Bürofläche im ‚Baloon‘ in der Balanstraße 69b in München angemietet. Neben seinem neuen Hauptsitz im Stadtteil Au-Haidhausen unterhält das Hautpflegeunternehmen weitere Ladenflächen in München, Hamburg und Berlin.

.

Die Münchener Büroimmobilie in exponierter Ecklage an der Kreuzung St.-Martin-Straße/Balanstraße wurde durch einen Anbau erweitert, zusammen verfügen die zwei Gebäudeteile über rund 23.700 m² Gesamtfläche, verteilt auf zehn Etagen. Hauptmieter des zweiten Gebäudeteils ist die Landeshauptstadt München. Das Gebäude befindet sich seit Ende 2018 im Bestand eines bei Universal aufgelegten Individualfonds für den Quantum als Asset Manager fungiert [wir berichteten]. Bei der jüngsten Anmietung war Savills während des gesamten Vermittlungsprozesses als Berater auf Mieterseite tätig. BNP Paribas Real Estate war für den Untervermieter beratend tätig.