Das Unternehmen NKD aus Bindlach hat in der Bergedorfer Straße 140 eine Geschäftsfläche von ca. 315 m² angemietet. Vormieter der Flächen in in Hamburg-Bergedorf war seit ca. 1970 die HASPA. Die Eröffnung soll noch nach Umbauarbeiten in 2018 stattfinden. Eigentümer ist eine private Grundstücks- und Vermögensgesellschaft. Deutrich Store Consulting (DSC) war für den Eigentümer und den Mieter vermittelnd tätig.

