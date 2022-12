Der deutsche Textildiskonter NKD baut sein Filialnetz in der Bundeshauptstadt weiter aus. Die expansive Kette mietet zwei Geschäftslokale im 20. und im 11. Wiener Gemeindebezirk an. Beide Standorte befinden sich in Lagen mit kontinuierlich wachsender Wohnbevölkerung und können daher mit starker Frequenz und Nachfrage aus der unmittelbaren Umgebung rechnen.

