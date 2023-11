Nivalis sichert sich Asset Management in Sauerlach

Nivalis Real Estate sichert sich ein weiteres Asset Management Mandat und übernimmt die Revitalisierung einer multifunktionalen Lager- und Produktionshalle in Sauerlach bei München. Auftraggeber und Eigentümer der Immobilie ist ein Family Office aus München.

Die Industriehalle am Rudolf-Diesel-Ring mit einer Mietfläche von rund 6.200 m² soll im Rahmen eines Revitalisierungsprojektes grundlegend modernisiert sowie langfristig nachvermietet werden. Das Objekt verfügt über Lager, Produktions- sowie Büroflächen und ist mit seiner Lage im Gewerbegebiet Sauerlach sehr gut an die Autobahn, Bundesstraße und den ÖPNV angebunden. Das Ortszentrum sowie die S-Bahn-Station Sauerlach sind in wenigen Minuten erreichbar.



„Wir freuen uns auf das neue Value Add Mandat. Das Projekt zielt darauf ab, langfristig attraktive Mietflächen für neue Mieter zu schaffen und zusätzliches Gewerbe nach Sauerlach zu bringen. Neben der Schaffung moderner Lager- und Produktionsflächen sollen auch das äußere Erscheinungsbild sowie die Außenanlagen der Immobilie deutlich aufgewertet werden. Mit der Revitalisierung wollen wir auch den Gewerbestandort Sauerlach nachhaltig stärken“, kommentiert Michael Kluckner, Geschäftsführender Gesellschafter von Nivalis Real Estate.



„Die Stimmung auf dem Immobilienmarkt zeigt, dass das proaktive Management von Bestandsimmobilien einen vielversprechenden Wertschöpfungsansatz darstellt. Die aktuelle Marktphase bietet sich an, um mit dem vorhandenen Bestand zu arbeiten und anhand von gezielten Modernisierungs-, Erweiterungs- oder Nachhaltigkeitsmaßnahmen einen deutlichen Mehrwert zu schaffen", ergänzt Philip Greilich, Geschäftsführender Gesellschafter von Nivalis Real Estate.