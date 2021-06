NIV kauft ehemaligen Real-Markt in Herten

Das zur Dorstener NIG Naumann Immobiliengruppe gehörende Unternehmen NIV GmbH - Naumann Immobilienanlage & Vermögensmanagement - hat den ehemaligen Real-Markt in Herten gekauft und wird den Standort neu entwickeln. Hierfür wurden zur Sanierung und Wiederbelebung des Areals am Hoppenwall 1 neue langfristige Mietverträge mit der Edeka Rhein-Ruhr Stiftung & Co. KG für ein SB-Warenhaus Marktkauf sowie einen Trink Gut-Getränkefachmarkt verhandelt und abgeschlossen.

.

Zu dem insgesamt knapp 40.000 m² großen Areal gehört neben dem Ende Januar 2021 geschlossenen Real-Markt ebenfalls der ehemalige Real-Hifi- sowie -Getränkemarkt, welcher sich auf der gegenüberliegenden Seite befindet. Da es sich bei diesem Standort um einen Schließungsstandort von Real handelte, konnte durch die neue Entwicklung der NIV GmbH und aufgrund der sehr guten Zusammenarbeit mit der Stadt Herten und dem bisherigen Immobilieneigentümer der Einzelhandelsstandort erhalten sowie damit zusammenhängende Arbeitsplätze in Herten geschaffen werden. Die Sanierung wird voraussichtlich bis ins Jahr 2022 hinein dauern. Der Einzelhandel wird allerdings nur einen Teil der Fläche belegen. Ergänzend entstehen auch Wohnhäuser und eine Kindertagesstätte.



„Wir möchten uns an dieser Stelle vor allem bei der Stadt Herten und hierbei stellvertretend bei der Stadtbaurätin Frau Feldmann, Herrn Frank sowie Frau Thomas für die konstruktiven Gespräche und

vertrauensvolle Zusammenarbeit bedanken“, so geschäftsführender Gesellschafter der NIV GmbH,

Lars Naumann.