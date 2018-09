Niu Keg feiert in Hamburg Richtfest

Niu Keg

© Novum Hospitality

Gemeinsam mit der Otto Wulff Bauunternehmung GmbH, Plan Team Lohoff und natürlich den vielen Handwerkern sowie rund 80 geladenen Gästen feierte die Novum Hospitality als Betreiber und Eigentümer gestern ihr Richtfest für das Niu Keg Hotel. Ein Grund zum Feiern, denn die Bauarbeiten in der Brauhausstraße 44 in Hamburg laufen auf Hochtouren und stand heute eröffnet das 116-Zimmer-Hotel im Spätsommer 2019.

.

„Wir sind stolz und dankbar über den Fortschritt. Das niu Keg ist nicht nur das erste niu Hotel in unserem Eigentum, sondern auch das erste niu an unserem Unternehmenssitz in Hamburg“, erklärt David Etmenan, Chief Executive Officer & Owner der Novum Hospitality. Beim Richtfest in Wandsbek konnten sich die Gäste vom aktuellen Baustatus überzeugen und darüber hinaus einen Blick in die Zukunft werfen. So befindet sich bereits ein komplett ausgestattetes Musterzimmer in dem neuen Hotelkomplex und das kann sich sehen lassen. Typisch niu erzählt das Hotel eine vom Standort inspirierte Geschichte mit überraschenden Details über die Hafenmetropole Hamburg. Der Name Keg (Deutsch: kleines Fass) bezieht sich auf die direkte Nachbarschaft des Hotels sowie Hamburgs früheren Ruf „Brauhaus der Hanse“ zu sein. Das Brauhaus taucht als industrielles Motiv wiederholt auf und wird mit einer nordischen Eleganz geschickt kombiniert. Das Ergebnis: Eine einzigartige, urbane Erlebniswelt. Zu dieser trägt auch die außergewöhnliche Kunst von Streetartist Rebelzer bei, der für seine nordisch frechen Charaktere bekannt ist. Rebelzer gehört zu den ausgewählten Künstlern der Millerntor Gallery, die im Rahmen der Zusammenarbeit die Wände der niu Hotels urban und für den guten Zweck gestalten. Die Erlöse der gemeinschaftlichen Kooperationen fließen in die Wasser- und Sanitärprojekte des gemeinnützigen Vereins Viva con Agua.